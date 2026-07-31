Тысячи южноуральцев получили прибавку к пенсии за советский стаж

Жители Челябинской области все чаще обращаются в Соцфонд с вопросом, почему советский стаж не отражен в их пенсионных данных. Ответ ищут не в компьютере, а в архивных документах, сообщает «КП-Челябинск».
База персонифицированного учета ведется с 1997 года. Более ранние периоды переносились из трудовых книжек, но не все данные попали в систему: часть бумаг утрачена, а предприятия ликвидированы.
Процедура восстановления проста: гражданин подает заявление, специалисты СФР направляют официальный запрос в архив или организацию. В ответ приходят сведения о приеме, увольнении, зарплате. Это становится основанием для пересчета стажа и увеличения пенсии.
Пример. Челябинка Яна Ильина после обращения вспомнила о студенческой практике в 1983 году. Запрос в архив подтвердил четыре месяца работы — пенсию пересчитали с доплатой.
За 2025 год специалисты направили 160 тысяч запросов, за первую половину 2026-го — уже более 210 тысяч. В большинстве случаев ответ положительный.
Если документы утрачены безвозвратно, закон позволяет привлечь свидетелей — двух коллег, работавших вместе с заявителем.
В Соцфонде советуют проверять стаж заранее: закажите выписку на «Госуслугах» и сверьте ее с трудовой книжкой. Обнаружили пропуск — не ждите, обращайтесь в клиентскую службу. Каждый восстановленный год — это реальные деньги к пенсии.