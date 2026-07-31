Тарифы ОСАГО скорректируют для жителей Кстовского района

Цель изменений — увязать стоимость полиса с реальным уровнем риска, а не опираться исключительно на административный статус территории. Пересмотр тарифов ОСАГО для водителей Кстовского района объявила известная страховая компания.
Обновление тарифной сетки намечено на 5 августа 2026 года. В компании заверили, что клиентам, у которых текущая стоимость полиса заметно превышает расчёт по новым принципам, вернут разницу.
Часть автовладельцев уже получила выплаты на карту «Мир», остальные компенсации перечислят в ближайшее время. При этом со стороны страховщика предусмотрена инициативная связь с клиентами — компания сама выйдет на контакт при выявлении переплаты.
Причина корректировки связана с административным присоединением Кстовского района к Нижнему Новгороду. После этого территориальный коэффициент для расчёта ОСАГО вырос с 1,0−1,16 до 1,56 — уровня, действующего для областного центра. При этом фактические условия эксплуатации транспорта в районе не изменились, что вызвало волну недовольства среди автомобилистов.
На ситуацию отреагировали региональные власти: Министерство финансов Нижегородской области направило обращения в Банк России, указав на необоснованность резкого роста стоимости страховок.
Позицию жителей поддержал губернатор Глеб Никитин — он лично обратился в Волго‑Вятское главное управление регулятора, подчеркнув, что изменение административного статуса не должно автоматически вести к удорожанию полисов.
По итогам согласований страховые компании приняли решение учитывать при расчёте ОСАГО фактический уровень риска для водителей из Кстовского района. Такой подход позволит сохранить стоимость страховки на доступном уровне.
Ранее крупное мошенничество со страховками раскрыли в Нижегородской области.