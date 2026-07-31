Тарифы ОСАГО скорректируют для жителей Кстовского района

Причина корректировки связана с административным присоединением Кстовского района к Нижнему Новгороду. После этого территориальный коэффициент для расчёта ОСАГО вырос с 1,0−1,16 до 1,56 — уровня, действующего для областного центра. При этом фактические условия эксплуатации транспорта в районе не изменились, что вызвало волну недовольства среди автомобилистов.