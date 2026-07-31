В Казахстане стало на 550 тысяч больше предпринимателей

«Дробить» бизнес на мелкие компании, «ускользающие» от налогов, напротив, стали меньше — число таких сократилось на 260 тысяч.
Рост числа бизнесменов, по словам министра финансов, связан с легализацией самозанятых. Налоги они не платят, только социальные платежи. А сокращение «дробления» вызвано закрытием бизнеса без наемных работников.
Всего поступления по корпоративному подоходному налогу за полгода выросли на 15,7%. Наибольший рост показал финансовый сектор и обрабатывающая промышленность, добавил министр.
С 1 января порог для авансовых платежей по КПН повысили с 1,4 ($2,9 млн) до 2,6 млрд тенге ($5,4 млн). Теперь предприятия платят раз в год, а не каждый месяц.