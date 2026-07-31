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В Казахстане стало на 550 тысяч больше предпринимателей

АЛМАТЫ, 31 июл — Sputnik. В Казахстане стало на 550 тысяч больше предпринимателей, сообщил глава Минфина Мади Такиев на заседании с премьер-министром Олжасом Бектеновым.

Источник: Региональная служба коммуникаций Алматинской области

«Дробить» бизнес на мелкие компании, «ускользающие» от налогов, напротив, стали меньше — число таких сократилось на 260 тысяч.

Рост числа бизнесменов, по словам министра финансов, связан с легализацией самозанятых. Налоги они не платят, только социальные платежи. А сокращение «дробления» вызвано закрытием бизнеса без наемных работников.

Всего поступления по корпоративному подоходному налогу за полгода выросли на 15,7%. Наибольший рост показал финансовый сектор и обрабатывающая промышленность, добавил министр.

С 1 января порог для авансовых платежей по КПН повысили с 1,4 ($2,9 млн) до 2,6 млрд тенге ($5,4 млн). Теперь предприятия платят раз в год, а не каждый месяц.