Волгоградка предложила пересадить чиновников всех уровней на велосипеды

Жительница Волгограда Наталья Кузьмина нашла выход из сложной ситуации с топливом. Горожанка обратилась к главе региона Андрею Бочарову и мэру областного центра Владимиру Марченко с необычным предложением — пересадить чиновников и депутатов всех уровней на общественный или двухколёсный транспорт.
«Бюджетные деньги, которые сегодня тратятся на бензин и содержание служебных автомобилей, гораздо нужнее жителям региона: их можно направить на поддержку социальных программ, развитие инфраструктуры и помощь тем, кто в этом действительно нуждается», — поясняет свою инициативу волгоградка.
Молодая мама говорит: вопросов к экстренным службам у неё нет, машины скорой помощи и полиции должны обслуживаться вне очереди. А вот чиновникам место в автобусах, троллейбусах и на велосипедах. В крайнем случае, они могут и пройтись пешком.
Впрочем, оговаривается волгоградка, к таким мерам следует прибегнуть только в случае возникновения сложностей с топливом.
В областном комитете промышленной политики, торговли и ТЭК подтверждают: на сегодняшний день ситуация на топливном рынке Волгоградской области стабильная. Запасов топлива в регионе достаточно. Однако наблюдается повышенный спрос на АЗС региона. Волгоградцев просят не заправляться впрок и не создавать ажиотаж.
Ранее стало известно, что АЗС двух сетей отменили лимиты на отпуск топлива в Волгограде и области.