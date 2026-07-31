Волгоградка предложила пересадить чиновников всех уровней на велосипеды

Молодая мама говорит: вопросов к экстренным службам у неё нет, машины скорой помощи и полиции должны обслуживаться вне очереди. А вот чиновникам место в автобусах, троллейбусах и на велосипедах. В крайнем случае, они могут и пройтись пешком.