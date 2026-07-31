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Европа с ума сходит: Лукашенко поручил создать высокомаржинальный продукт

МИНСК, 31 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил углублять переработку молочной сыворотки, следует из видео на Telegram-канале «Пул Первого».

Источник: Telegram / Пул Первого

Глава государства посетил одну из производственных площадок компании «Савушкин продукт» в городе Береза Брестской области, где ему рассказали о безотходной технологии переработки молочной сыворотки, в том числе о выделении из нее белков.

Продукт можно использовать, например, в кондитерской отрасли и других пищевых производствах. Также белок, полученный из сыворотки, добавляют в кофе.

Кроме того, президенту пояснили, что «подсырная» сыворотка получается уже без жиров, поэтому из нее, в свою очередь, делают чистый белок. Глава государства одобрил развитие этого направления.

«Сегодня Европа с ума сходит, чтобы в кофе положить сыворотку, а не сливки», — цитирует Лукашенко БелТА.

Президент обратил внимание на переработку молочной сыворотки вице-премьера Юрия Шулейко, в том числе на то, что нужно производить концентрат сывороточного белка.

«Шулейко, не дай Бог, ты не делаешь максимум по цене из сыворотки чего-то. Упаси тебя Господь», — сказал глава государства.

Вице-премьер заверил, что сыворотка используется максимально.

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