Европа с ума сходит: Лукашенко поручил создать высокомаржинальный продукт

Глава государства посетил одну из производственных площадок компании «Савушкин продукт» в городе Береза Брестской области, где ему рассказали о безотходной технологии переработки молочной сыворотки, в том числе о выделении из нее белков.
Продукт можно использовать, например, в кондитерской отрасли и других пищевых производствах. Также белок, полученный из сыворотки, добавляют в кофе.
Кроме того, президенту пояснили, что «подсырная» сыворотка получается уже без жиров, поэтому из нее, в свою очередь, делают чистый белок. Глава государства одобрил развитие этого направления.
«Сегодня Европа с ума сходит, чтобы в кофе положить сыворотку, а не сливки», — цитирует Лукашенко БелТА.
Президент обратил внимание на переработку молочной сыворотки вице-премьера Юрия Шулейко, в том числе на то, что нужно производить концентрат сывороточного белка.
«Шулейко, не дай Бог, ты не делаешь максимум по цене из сыворотки чего-то. Упаси тебя Господь», — сказал глава государства.
Вице-премьер заверил, что сыворотка используется максимально.