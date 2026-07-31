Нижегородские коммунальщики получили почти 20 млн рублей штрафов за нарушения

Коммунальные организации, работающие в нагорной части Нижнего Новгорода, были оштрафованы почти на 20 млн рублей за нарушения при содержании многоквартирных домов и придомовых территорий. Об этом сообщили в Госжилинспекции Нижегородской области.
С начала 2026 года в Нижегородский нагорный отдел ГЖИ поступило почти 15,5 тысячи обращений от жителей, недовольных работой коммунальных служб. По итогам проверок инспекторы выдали 174 предписания об устранении нарушений и объявили 1 318 предостережений.
Одним из примеров стала ситуация с домом на улице Пушкина в Советском районе. Жители пожаловались на разрушенную отмостку, а также неудовлетворительное состояние проезда и тротуара. Несмотря на то, что собственники еще осенью проголосовали за проведение ремонта, управляющая компания долгое время не сообщала о сроках выполнения работ.
Во время проверки инспекторы установили, что износ проезда, тротуара и отмостки превышал 80%. После вмешательства Госжилинспекции управляющей организации было выдано предостережение. В итоге в июле подрядчик полностью выполнил необходимые работы: восстановил отмостку, заасфальтировал проезд и тротуар, а также заменил бортовой камень.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что подготовку к отопительному сезону в Нижнем Новгороде начнут уже с 1 сентября.