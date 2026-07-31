Нижегородские коммунальщики получили почти 20 млн рублей штрафов за нарушения

Одним из примеров стала ситуация с домом на улице Пушкина в Советском районе. Жители пожаловались на разрушенную отмостку, а также неудовлетворительное состояние проезда и тротуара. Несмотря на то, что собственники еще осенью проголосовали за проведение ремонта, управляющая компания долгое время не сообщала о сроках выполнения работ.