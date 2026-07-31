В Калининградской области назвали размер среднемесячной зарплаты в мае

В Калининградской области среднемесячная номинальная зарплата работников в марте составила 83 628,9 ₽ За год она выросла на 10,9%, а за месяц уменьшилась на 1%. Такие данные приводит Калининградстат.
«Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в мае 2026 года составила 104,7% к уровню мая 2025 года и 98,7% — к уровню апреля 2026 года», — добавляет Калининградстат.
Самые высокие зарплаты в марте традиционно получали сотрудники, занятые финансовой и страховой деятельностью — 146 808,3 ₽, что на 80,6% выше среднего уровня по области. Высокий уровень оплаты труда также зафиксировали у специалистов в сфере информации и связи (113,1 тыс. руб.), добычи полезных ископаемых (114,1 тыс. руб.), а также у работников сферы обеспечения электрической энергией, газом и паром и кондиционирования воздуха (107 тыс.).
Напомним, что, по данным Калининградстата, в декабре 2025 года среднемесячная номинальная зарплата составляла 102 668 ₽, а в январе 2026-го — 78 854 ₽ В феврале она снизилась до 76 016,7 ₽ В марте она достигла 82 018,9 ₽, а в апреле — 84 488,1 ₽