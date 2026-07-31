В Калининградской области назвали размер среднемесячной зарплаты в мае

Самые высокие зарплаты в марте традиционно получали сотрудники, занятые финансовой и страховой деятельностью — 146 808,3 ₽, что на 80,6% выше среднего уровня по области. Высокий уровень оплаты труда также зафиксировали у специалистов в сфере информации и связи (113,1 тыс. руб.), добычи полезных ископаемых (114,1 тыс. руб.), а также у работников сферы обеспечения электрической энергией, газом и паром и кондиционирования воздуха (107 тыс.).