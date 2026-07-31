Россиянам будет непросто найти покупателей на недвижимость в Черногории

Российские собственники активизировали продажу недвижимости в Черногории на фоне решения властей страны о введении въездных виз с 1 ноября. Количество объявлений о реализации жилья за год увеличилось на 10−15%. По оценкам экспертов, в стране насчитывается около 4,5 тыс. российских владельцев квартир и домов, многие из которых сдавали их туристам, но теперь этот бизнес может стать менее прибыльным из-за ожидаемого сокращения турпотока примерно на 30%.