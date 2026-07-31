На Крымском мосту с 4 августа ужесточают правила перевозки топлива

Ранее сообщалось, что по данным телеграм-канала информационного центра, на подходах к Крымскому мосту утром скопилось около 1200 автомобилей, а затем очередь сократилась до 1100. На таманском направлении за час число машин уменьшилось с 800 до 600 при трёхчасовом ожидании. Со стороны Керчи очередь, напротив, выросла с 400 до 500 машин, но время ожидания осталось примерно двухчасовым. Обстановка на переправе продолжает меняться.