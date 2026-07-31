Татьяна Ким заявила об отражении большей части атак на склады Wildberries

«И это при том, что террористы каждый день усиливают огневую мощь. Например, только на склад в Екатеринбурге, где загорелись машины на парковке, летело более двухсот БПЛА самолетного типа», — указано в обращении госпожи Ким. Она отметила, что у компании есть свои противопожарные бригады, современные системы пожаротушения. Кроме того, RWB производит «собственные комплектующие» и регулярно проводит эвакуационные учения с персоналом.