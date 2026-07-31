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Татьяна Ким заявила об отражении большей части атак на склады Wildberries

С того момента, как Украина начала атаковать логистические объекты Wildberries в разных регионах России, компания ежедневно усиливала и укрепляла оборонительные способности, заявила глава RWB Татьяна Ким. Подтверждение тому, по ее словам, — тот факт, что предприятиям удалось отразить большую часть атак.

С того момента, как Украина начала атаковать логистические объекты Wildberries в разных регионах России, компания ежедневно усиливала и укрепляла оборонительные способности, заявила глава RWB Татьяна Ким. Подтверждение тому, по ее словам, — тот факт, что предприятиям удалось отразить большую часть атак.

«И это при том, что террористы каждый день усиливают огневую мощь. Например, только на склад в Екатеринбурге, где загорелись машины на парковке, летело более двухсот БПЛА самолетного типа», — указано в обращении госпожи Ким. Она отметила, что у компании есть свои противопожарные бригады, современные системы пожаротушения. Кроме того, RWB производит «собственные комплектующие» и регулярно проводит эвакуационные учения с персоналом.

«Возглавляет службу пожарной безопасности полковник внутренней службы, бывший сотрудник МЧС со стажем более 26 лет в пожаротушении», — добавила Татьяна Ким. Глава RWB заверила, что таким образом компании удается обеспечить безопасность людей на складах, оперативно локализовывать возгорания и по возможности «сохранять в целостности» товары продавцов.

Украинские БПЛА почти ежедневно атакуют склады Wildberries в российских регионах с 18 июля. Среди сотрудников есть погибшие и пострадавшие. Не менее 8% (444 тыс. кв. м) от общего объема логистических мощностей компании выбыли из строя.

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