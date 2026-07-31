Татьяна Ким напомнила о добровольных компенсациях селлерам

Татьяна Ким заверила, что RWB проводит уже вторую волну выплат продавцам — в нее попали около 100 тыс. представителей малого и среднего бизнеса. Она также пообещала, что на следующей неделе компания очно встретится с предпринимателями «в наиболее пострадавших регионах», чтобы решить проблемы точечно. Кроме того, совместно с правительством разрабатывается общая система поддержки, «по которой помощь получит каждый».