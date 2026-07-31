Татьяна Ким призвала бизнес адаптироваться к новым условиям

«Единственное, что можно сейчас сделать — это с холодной головой всем нам, предпринимательскому сообществу России, иметь план пересборки на ближайшее время, адаптироваться и трансформироваться. Мы — предприниматели — умеем это делать как никто другой», — сказала госпожа Ким.