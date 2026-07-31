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Татьяна Ким призвала бизнес адаптироваться к новым условиям

Основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что российскому предпринимательскому сообществу необходимо сохранять взвешенный подход к сложившейся ситуации и готовиться к перестройке бизнес-процессов в ближайшей перспективе.

Основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что российскому предпринимательскому сообществу необходимо сохранять взвешенный подход к сложившейся ситуации и готовиться к перестройке бизнес-процессов в ближайшей перспективе.

«Единственное, что можно сейчас сделать — это с холодной головой всем нам, предпринимательскому сообществу России, иметь план пересборки на ближайшее время, адаптироваться и трансформироваться. Мы — предприниматели — умеем это делать как никто другой», — сказала госпожа Ким.

С середины июля логистические объекты Wildberries в различных регионах России подвергаются атакам. В результате ударов есть погибшие и пострадавшие среди сотрудников, находившихся на складах в момент происшествий. Из строя выбыли не менее 8% ее логистических мощностей, что составляет около 444 тыс. кв. м.

22 июля глава Татьяна Ким объявила о начале выплат селлерам. В ответ на жалобы на небольшие суммы компенсаций в RWB заявили, что выплаты будут происходить поэтапно.

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