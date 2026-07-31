Ким рассказала об усилении защиты складов Wildberries

По ее словам, услугами маркетплейса пользуется практически каждый житель России, а также и в других стран, а в экосистеме маркетплейса ведут бизнес люди из Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Армении, Узбекистана и Китая, которые также понесли миллиардные убытки. «Поэтому удары по нам — это удары по сотням миллионов людей в десяти странах одновременно», — подчеркнула Ким.