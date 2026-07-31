Ким: Wildberries заключила часть договоров об аренде новых складов

Из-за продолжающихся ударов украинских БПЛА по складам компании из строя выведено не менее 8% (444 тыс. кв. м) от общего объема логистических мощностей. Источники «Ъ» говорят, что из-за растущих рисков арендодатели в России не готовы подписывать договоры с компанией: базовый полис страхования крупных промышленных объектов исключает терроризм и атаки БПЛА. По их словам, RWB сейчас намерена занять все доступные в Казахстане логистические объекты.