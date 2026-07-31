Ким прокомментировала данные о хранении военных товаров на складах Wildberries

«Совершая удары по нам, террористы прикрывают истинные причины и обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс — Amazon или Alibaba — и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них», — заявила госпожа Ким. По ее словам, Киев сам подтвердил, что удары по маркетплейсу направлены на обычных граждан.