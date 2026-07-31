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В Москве и Подмосковье с 15 августа запретят майнинг

Майнинг криптовалюты будет запрещен с 15 августа 2026 года до 31 декабря 2032-го в Москве, Подмосковье, а также в восьми расположенных рядом с государственной границей районах Курской области. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Майнинг криптовалюты будет запрещен с 15 августа 2026 года до 31 декабря 2032-го в Москве, Подмосковье, а также в восьми расположенных рядом с государственной границей районах Курской области. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В Курской области под запрет подпадают муниципальные округа Беловский, Большесолдатский, Глушковский, Кореневский, Льговский, Рыльский, Суджанский и Хомутовский, а также город Льгов.

По мнению властей Московской области, майнинг потребляет много энергии, но не приносит результатов для экономики. Аналогичный запрет уже действует в 13 энергодефицитных регионах, в том числе в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье.

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