Майнинг вне закона: в Москве и Подмосковье ввели запрет до 2032 года

Согласно документу за номером 936 от 25 июля 2026 года, вносящему изменения в действующие правила регулирования цифровых валют, полный запрет на осуществление майнинга, включая участие в майнинг-пулах, распространяется на город Москву, Московскую область, а также на Беловский, Большесолдатский, Глушковский, Кореневский, Льговский, Рыльский, Суджанский и Хомутовский районы, а также городской округ город Льгов Курской области.