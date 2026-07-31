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Майнинг вне закона: в Москве и Подмосковье ввели запрет до 2032 года

Правительство Российской Федерации расширило географию ограничений на добычу криптовалюты, включив в список запрещенных зон Москву, Московскую область и ряд районов Курской области.

Правительство Российской Федерации расширило географию ограничений на добычу криптовалюты, включив в список запрещенных зон Москву, Московскую область и ряд районов Курской области.

«На территориях, указанных в пунктах 14 — 16 перечня, — с 15 августа 2026 г. по 31 декабря 2032 г.», — указано в официальном тексте постановления, подписанного председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Согласно документу за номером 936 от 25 июля 2026 года, вносящему изменения в действующие правила регулирования цифровых валют, полный запрет на осуществление майнинга, включая участие в майнинг-пулах, распространяется на город Москву, Московскую область, а также на Беловский, Большесолдатский, Глушковский, Кореневский, Льговский, Рыльский, Суджанский и Хомутовский районы, а также городской округ город Льгов Курской области.

Ограничения вводятся сроком до конца 2032 года в целях стабилизации энергосистемы и предотвращения дефицита мощности в указанных регионах.

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