Россия отказалась платить 61 млн рублей заблокированному в ОЭСР агентству

Участие Москвы в работе этой структуры было приостановлено самой организацией еще в мае 2022 года. Фактические выплаты взносов прекратились с прошлого года. Инициатива о перенаправлении средств поступила от Росатома и была согласована с Минфином, МИД и Минэкономразвития.