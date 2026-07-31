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Россия отказалась платить 61 млн рублей заблокированному в ОЭСР агентству

Правительство России постановило не перечислять членские взносы в Агентство по ядерной энергии при ОЭСР в следующем году.

Правительство России постановило не перечислять членские взносы в Агентство по ядерной энергии при ОЭСР в следующем году. Освободившиеся 61,3 миллиона рублей решено передать госкорпорации «Росатом» на цели международного сотрудничества, говорится в опубликованном документе.

Участие Москвы в работе этой структуры было приостановлено самой организацией еще в мае 2022 года. Фактические выплаты взносов прекратились с прошлого года. Инициатива о перенаправлении средств поступила от Росатома и была согласована с Минфином, МИД и Минэкономразвития.

В соответствии с постановлением, высвобожденные деньги пойдут на дополнительное финансирование мероприятий в сфере международного взаимодействия. Одним из ключевых направлений названа реабилитация территорий добычи урана в Таджикистане. Напомним, Россия присоединилась к Агентству по ядерной энергии ОЭСР в 2013 году.

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