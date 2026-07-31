Анохин: регистрации предприятий Смоленской области в системе «Одно окно» выросли на 6%

«На данный момент в системе “Одно окно” зарегистрировано более 440 региональных организаций. За первое полугодие прирост регистраций составил 6%», — написал Анохин, пояснив, что предприятия могут получить как федеральные услуги (кредитование, страхование, участие в международных проектах), так и региональные меры поддержки, включая «Поиск и подбор иностранного покупателя», «Содействие в транспортировке продукции с господдержкой для МСП», «Организация участия МСП в международных выставках и ярмарках», а также услуги по сертификации «Сделано в Смоленске» и включению в одноименный электронный каталог.