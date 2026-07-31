Анохин: регистрации предприятий Смоленской области в системе «Одно окно» выросли на 6%

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Прирост регистраций предприятий Смоленской области в системе «Одно окно», которая упрощает доступ бизнеса к мерам поддержки и синхронизацию федеральных и региональных инструментов, за первое полугодие достиг 6%. Об этом сообщил в «Максе» губернатор Василий Анохин.
По его словам, между правительством Смоленской области и Российским экспортным центром заключено соглашение о создании благоприятных условий для экспортной деятельности смоленских предприятий с использованием информационной системы «Одно окно». Это способствует упрощению доступа бизнеса к мерам поддержки и синхронизации федеральных и региональных инструментов.
«На данный момент в системе “Одно окно” зарегистрировано более 440 региональных организаций. За первое полугодие прирост регистраций составил 6%», — написал Анохин, пояснив, что предприятия могут получить как федеральные услуги (кредитование, страхование, участие в международных проектах), так и региональные меры поддержки, включая «Поиск и подбор иностранного покупателя», «Содействие в транспортировке продукции с господдержкой для МСП», «Организация участия МСП в международных выставках и ярмарках», а также услуги по сертификации «Сделано в Смоленске» и включению в одноименный электронный каталог.
Как отметил губернатор, развитие экспортного потенциала Смоленской области обеспечивается за счет повышения доступности и прозрачности мер поддержки бизнеса посредством внедрения цифровых инструментов. Опыт региона по цифровизации поддержки экспорта получил высокую оценку на федеральном уровне — в частности, он был отмечен на встрече президента России Владимира Путина с гендиректором Российского экспортного центра Вероникой Никишиной. Смоленская область — один из первых регионов, полностью переводящих меры поддержки в электронный формат на платформе «Мой экспорт».
План цифровизации мер поддержки экспорта в Смоленской области рассчитан до 2030 года. «С 2026 года уровень цифровизации стал одним из критериев оценки регионального экспортного стандарта. Наш регион четыре года подряд обеспечивает стопроцентное выполнение этого стандарта», — добавил Анохин.