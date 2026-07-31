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В Финляндии полсотни заправок Teboil остались без топлива

В Финляндии около пятидесяти заправочных станций сети Teboil продолжают функционировать под управлением независимых владельцев, хотя большинство из них уже прекратили отпуск топлива.

В Финляндии около пятидесяти заправочных станций сети Teboil продолжают функционировать под управлением независимых владельцев, хотя большинство из них уже прекратили отпуск топлива. Перспективы бренда остаются туманными, и предприниматели ожидают решения о дальнейшей судьбе компании.

Одним из таких объектов является старейшая АЗС в центре города Каустинен. Ее владелец Тони Пелтониеми сообщил, что семья планировала закрыть бизнес еще в ноябре прошлого года, но в последний момент узнала о возможной отсрочке и решила повременить с ликвидацией.

Сейчас на месте топливной станции работают автосервис, автомойка и магазин, где продаются товары для дома, масла и газовые баллоны. Освободившиеся места у колонок используются как парковка для машин.

Пелтониеми подчеркнул, что доходы этой точки не связаны с перечислением денег в Россию. Действующий контракт с Teboil рассчитан до ноября — к этому сроку, по его словам, должно определиться будущее предприятия.

Ранее мы писали: Россия отказалась платить 61 млн рублей заблокированному в ОЭСР агентству.

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