В Финляндии полсотни заправок Teboil остались без топлива

В Финляндии около пятидесяти заправочных станций сети Teboil продолжают функционировать под управлением независимых владельцев, хотя большинство из них уже прекратили отпуск топлива. Перспективы бренда остаются туманными, и предприниматели ожидают решения о дальнейшей судьбе компании.
Одним из таких объектов является старейшая АЗС в центре города Каустинен. Ее владелец Тони Пелтониеми сообщил, что семья планировала закрыть бизнес еще в ноябре прошлого года, но в последний момент узнала о возможной отсрочке и решила повременить с ликвидацией.
Сейчас на месте топливной станции работают автосервис, автомойка и магазин, где продаются товары для дома, масла и газовые баллоны. Освободившиеся места у колонок используются как парковка для машин.
Пелтониеми подчеркнул, что доходы этой точки не связаны с перечислением денег в Россию. Действующий контракт с Teboil рассчитан до ноября — к этому сроку, по его словам, должно определиться будущее предприятия.
Ранее мы писали: Россия отказалась платить 61 млн рублей заблокированному в ОЭСР агентству.
Читайте также: Огромные градины и смерч напугали жителей уральского села.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.