В Финляндии полсотни заправок Teboil остались без топлива

Одним из таких объектов является старейшая АЗС в центре города Каустинен. Ее владелец Тони Пелтониеми сообщил, что семья планировала закрыть бизнес еще в ноябре прошлого года, но в последний момент узнала о возможной отсрочке и решила повременить с ликвидацией.