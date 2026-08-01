Нацбанк назвал курс доллара и курс евро на 1 августа

Национальный банк определил курсы валют на 1 августа, субботу. В итоге в первый день последнего летнего месяца курс доллара, курс евро и курс российского рубля остались в значениях, установленных перед выходными.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на субботу, 1 августа, Национальный банк определил такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9133 белорусского рубля, 1 евро — 3,3402 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6624 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, действовавшими в пятницу, 31 июля, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не поменялись субботу, 1 августа.
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