В России рекордно вырастет размер накопительной пенсии: от чего зависит прибавка

С 1 августа Социальный фонд России проведет ежегодную корректировку размера накопительных пенсий. В текущем году прибавка для получателей станет рекордной за последнее время. Подробности стали известны KP.RU.
Коэффициент увеличения выплат напрямую зависит от того, где именно находятся пенсионные накопления гражданина. Для тех, чьи средства остаются в управлении государственной управляющей компании, прибавка составит 17,3%. В то же время участники программы софинансирования, а также граждане, направившие на пенсию материнский капитал или делавшие добровольные взносы, получат повышение на 19,3%.
В Соцфонде уточнили, что это касается средств, сформированных еще по старому законодательству. Речь идет о мужчинах 1953−1966 годов рождения и женщинах 1957−1966 годов, чьи работодатели делали отчисления с 2002 по 2004 год. Также в эту категорию входят все граждане 1967 года рождения и моложе, за которых взносы перечислялись вплоть до 2013 года.
В ведомстве пояснили, что накопления инвестируются для получения инвестиционного дохода, который и идет в качестве прибавки к основной пенсии. Проверить наличие таких средств на своем счете можно самостоятельно. Специалисты рекомендуют запросить выписку из индивидуального лицевого счета через портал «Госуслуги».
Ранее в России предложили выдавать сертификаты малоимущим пенсионерам для замены неисправной бытовой техники. Такое обращение поступило в Минтруд.