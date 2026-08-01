В России рекордно вырастет размер накопительной пенсии: от чего зависит прибавка

В Соцфонде уточнили, что это касается средств, сформированных еще по старому законодательству. Речь идет о мужчинах 1953−1966 годов рождения и женщинах 1957−1966 годов, чьи работодатели делали отчисления с 2002 по 2004 год. Также в эту категорию входят все граждане 1967 года рождения и моложе, за которых взносы перечислялись вплоть до 2013 года.