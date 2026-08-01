Вступил в силу ГОСТ на абсорбирующее белье

Стандарт распространяется на абсорбирующее белье, предназначенное для впитывания и удерживания физиологических выделений и используемое при уходе за больными, страдающими недержанием легкой, средней и тяжелой степени, лежачими больными, а также в иных случаях. Документ охватывает впитывающие простыни и впитывающие пеленки. При этом его действие не распространяется на другие виды белья и подгузники.