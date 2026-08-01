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Вступил в силу ГОСТ на абсорбирующее белье

Стандарт устанавливает единые требования к качеству и характеристикам и вводит классификацию такой продукции.

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. В России с 1 августа 2026 года вступил в силу ГОСТ на абсорбирующее белье, который ранее утвердил Росстандарт.

Стандарт распространяется на абсорбирующее белье, предназначенное для впитывания и удерживания физиологических выделений и используемое при уходе за больными, страдающими недержанием легкой, средней и тяжелой степени, лежачими больными, а также в иных случаях. Документ охватывает впитывающие простыни и впитывающие пеленки. При этом его действие не распространяется на другие виды белья и подгузники.

Как ранее рассказали ТАСС в Росстандарте, стандарт устанавливает единые требования к качеству и характеристикам абсорбирующего белья, вводит классификацию продукции в зависимости от степени впитываемости и других параметров, а также закрепляет унифицированные методы испытаний, обеспечивая прозрачные и сопоставимые критерии оценки. Внедрение стандарта формирует основу для единых требований при государственных закупках и направлено на повышение качества обеспечения людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации, подчеркнули в ведомстве.

«Длительное время отсутствие единых требований к техническим средствам реабилитации, включая абсорбирующее белье, не позволяло системно обеспечивать людей с инвалидностью необходимыми средствами, в том числе в рамках механизмов социальной поддержки. Росстандартом совместно с Минпромторгом России и профильным профессиональным сообществом проведена масштабная работа по формированию системы требований в данной сфере», — отмечали в Росстандарте.

Как сообщали в пресс-службе Минпромторга РФ, в России действуют 33 регистрационных удостоверения российских компаний на абсорбирующее белье, что составляет 55% от общего объема всех действующих регудостоверений в этом сегменте. В 2025 году было зарегистрировано три новых изделия, которые производятся в Новосибирской области, Краснодарском крае и в Республике Татарстан.

Объем производства в 2025 году достиг 4 млрд рублей, а количество выпущенных изделий в штуках увеличилось с 2024 года по 2025 год на 8%. «Доля российской продукции в закупках Социального фонда России в денежном выражении достигла 96%, что подтверждает высокий уровень импортозамещения и востребованность отечественных средств реабилитации среди государственных заказчиков», — отметили в министерстве.

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