Мобильный трафик в «Максе» стал бесплатным у крупнейших операторов

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Крупнейшие операторы связи РФ — «большая четверка» в лице МТС, «Мегафона», «Билайна» и принадлежащего «Ростелекому» Т2 — с 1 августа делают бесплатным мобильный трафик пользователей в мессенджере «Макс».
Как сообщали ранее в пресс-службе «Макса», это касается трафика на сообщения и цифровые сервисы, а еще передачи данных во время звонков и отправки файлов.
Пакеты мобильного трафика расходоваться не будут, добавляли там. В Минцифры России уточняли, что мессенджером можно будет пользоваться, «даже если гигабайты закончились».
Гендиректор «Билайна» Сергей Анохин, комментируя обнуление платы, счел, что «Макс» становится популярнее «не только как приложение для общения, но и как платформа сервисов и часть цифровой инфраструктуры государства».