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Правительство запустило эксперимент по использованию карт «Мир» для соцподдержки

Участникам доступно получение льгот на посещение подведомственных организаций, оплату проезда, а также на товары, работы и услуги у предпринимателей на льготных условиях.

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Правительство РФ запустило эксперимент по использованию карт «Мир» для получения социальной поддержки, который продлится по 31 марта 2027 года не менее чем в трех регионах.

Участвовать в эксперименте смогут граждане, прошедшие регистрацию в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и имеющие право на меры социальной защиты; организации и индивидуальные предприниматели, предоставляющие такие меры на добровольной основе; Минцифры, Минтруд, Минкультуры, Минтранс, Федеральное казначейство, Социальный фонд России, Национальная система платежных карт (НСПК), а также региональные органы власти. Согласие на использование карты «Мир» для получения соцподдержки гражданин может оформить на портале госуслуг.

Участникам доступно получение льгот на посещение подведомственных организаций, оплату проезда, а также на товары, работы и услуги у предпринимателей на льготных условиях.