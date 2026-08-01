Правительство запустило эксперимент по использованию карт «Мир» для соцподдержки

Участвовать в эксперименте смогут граждане, прошедшие регистрацию в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и имеющие право на меры социальной защиты; организации и индивидуальные предприниматели, предоставляющие такие меры на добровольной основе; Минцифры, Минтруд, Минкультуры, Минтранс, Федеральное казначейство, Социальный фонд России, Национальная система платежных карт (НСПК), а также региональные органы власти. Согласие на использование карты «Мир» для получения соцподдержки гражданин может оформить на портале госуслуг.