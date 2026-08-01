Вступил в силу ГОСТ на жилые модули для автомобильного туризма

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. ГОСТ на жилые модули для автомобильного туризма начал действовать в России 1 августа.
Как сообщали ранее в Росстандарте, ГОСТ впервые устанавливает технические требования и методы испытаний автотранспортных средств, перевозящих жилые модули, а также способы оценки соответствия таких транспортных средств и жилых модулей.
Документ распространяется на жилые модули, в которых не допускается нахождение людей при движении транспортного средства, предназначенные как для быстросъемной, так и стационарной установки на транспортные средства категорий M, N и O.