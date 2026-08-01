Самозанятые в августе получат первые выплаты по больничным

С 1 января в России запустили эксперимент, который позволяет самозанятым принять участие в программе добровольного страхования на случай утраты трудоспособности. Для этого необходимо подать заявление в Социальный фонд России и делать взносы. Точный размер выплаты зависит от выбранной страховой суммы: 35 тыс. или 50 тыс. рублей.