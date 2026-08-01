Самозанятые в августе получат первые выплаты по больничным

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Самозанятые россияне в августе 2026 года получат первые выплаты по больничным листам. Это следует из принятого ранее федерального закона, который изучил ТАСС.
С 1 января в России запустили эксперимент, который позволяет самозанятым принять участие в программе добровольного страхования на случай утраты трудоспособности. Для этого необходимо подать заявление в Социальный фонд России и делать взносы. Точный размер выплаты зависит от выбранной страховой суммы: 35 тыс. или 50 тыс. рублей.
По действующему правилу, самозанятый получает выплаты по больничному только спустя шесть месяцев после непрерывных взносов.
Ранее сообщалось, что максимальный размер первых выплат больничных самозанятых составит 35 тыс. рублей, если есть стаж 8 и более лет, а размер страхового покрытия был в размере 50 тыс. рублей в месяц.