«Укржелдорога» с 1 августа повысила тарифы на грузоперевозки

С 1 августа украинский железнодорожный оператор «Укржелдорога» впервые с 2022 года повысил тарифы на грузовые перевозки. Стоимость услуг выросла единовременно на 30%. Кроме того, компания унифицировала тарифы на транспортировку порожних вагонов, что в некоторых случаях, по оценке местных СМИ, увеличило расценки почти на 60%.
В госкомпании называют это вынужденной мерой, подчеркивая рост расходов на электроэнергию более чем на 15 млрд гривен, удорожание топлива, ремонтов и оборудования. Однако в бизнес-среде решение приняли в штыки. Эксперты топливного рынка предупреждают, что подорожание перевозок ударит по ценам на бензин и дизель, так как компании переориентируются на автотранспорт. При этом дизтопливо в стране уже бьет рекорды, приближаясь к 100 гривен за литр.
Особенно тяжелым удар повышение тарифов стало для аграриев, которые и так несут убытки из-за фактической блокады портов Большой Одессы. С 22 июля эти гавани не приняли ни одного иностранного судна, что совпало с пиком уборочной страды. Экспорт зерна переориентируется на румынскую Констанцу и дунайские порты, но ставки фрахта там растут, а дополнительные расходы на логистику делают производство зерна нерентабельным.
На фоне кризиса крупнейшие профильные ассоциации — Всеукраинский аграрный совет и Украинский клуб аграрного бизнеса — направили обращение премьер-министру Сергею Корецкому с просьбой отсрочить вступление новых тарифов в силу. Бывший министр транспорта Орест Климпуш также предупредил, что уход грузов на автомобильные дороги окончательно уничтожит и без того разрушенную мостовую инфраструктуру.
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