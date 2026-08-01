«Укржелдорога» с 1 августа повысила тарифы на грузоперевозки

В госкомпании называют это вынужденной мерой, подчеркивая рост расходов на электроэнергию более чем на 15 млрд гривен, удорожание топлива, ремонтов и оборудования. Однако в бизнес-среде решение приняли в штыки. Эксперты топливного рынка предупреждают, что подорожание перевозок ударит по ценам на бензин и дизель, так как компании переориентируются на автотранспорт. При этом дизтопливо в стране уже бьет рекорды, приближаясь к 100 гривен за литр.