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С 1 сентября изменятся правила перевозок пассажиров автобусами и такси

Перевозчики теперь будут обязаны указывать в билете данные об уровне комфортности, если существуют разные тарифы.

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Новые правила пассажирских перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом вступят в силу в России с 1 сентября, следует из изученного ТАСС приказа Минтранса РФ.

Документ касается как регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусами, трамваями, троллейбусами и автомобилями, так и перевозок по заказу и легковым такси, следует из правил.

В частности, правила разрешают использование способа NFC для оплаты и посадки на транспорт при наличии технической возможности у перевозчика, оформление билета и посадку через государственную единую биометрическую систему. Также закреплена возможность подтверждения льгот на проезд в общественном транспорте через «Макс» при технической возможности.

Перевозчики теперь будут обязаны указывать в билете данные об уровне комфортности, если на маршруте применяются различные тарифы в зависимости от этого уровня — в том числе о наличии кондиционера, туалета, аудио- и видеоаппаратуры, багажных полок. Эта информация должны быть доступна до покупки билета — в мобильном приложении, на сайте, в местах продажи или электронных сервисах оплаты услуг.

Внутри транспортного средства для регулярных перевозок перевозчик — как юрлицо, так и индивидуальный предприниматель — должен помимо прочей информации размещать не только данные водителя, но и контактный номер телефона.

Кроме того, в правилах более четко прописаны нормы пользования залами ожидания и бесплатными туалетами: если раньше время такого использования не прописывалось, то теперь пассажиры имеют право бесплатно пользоваться ими за один час до отправления и после прибытия.

Правила действуют до 1 сентября 2032 года.