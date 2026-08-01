С 1 сентября изменятся правила перевозок пассажиров автобусами и такси

Перевозчики теперь будут обязаны указывать в билете данные об уровне комфортности, если на маршруте применяются различные тарифы в зависимости от этого уровня — в том числе о наличии кондиционера, туалета, аудио- и видеоаппаратуры, багажных полок. Эта информация должны быть доступна до покупки билета — в мобильном приложении, на сайте, в местах продажи или электронных сервисах оплаты услуг.