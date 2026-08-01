Экономист Балынин: четырем категориям россиян повысят пенсии с 1 августа

«Повышение накопительных пенсий Социальным фондом России в этом году будет осуществлено на 17,3%, что более чем в 3 раза превышает уровень инфляции (по итогам прошлого года она составила 5,6%). Считаю важным отметить, что в прошлом году увеличение производилось на 10,98%, то есть в этом году процент индексации более чем в 1,5 раза выше», — резюмировал Балынин.