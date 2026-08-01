Экономист Балынин: четырем категориям россиян повысят пенсии с 1 августа

Нескольким категориям россиян повысят пенсии с 1 августа. Подробнее об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал.
«В августе 2026 года будет проведена беззаявительная корректировка размеров страховых пенсий по старости, благодаря которой они станут выше у тех пенсионеров, которые в 2025 году официально осуществляли трудовую деятельность. Важно подчеркнуть, что у неофициально работавших пенсионеров индивидуальные пенсионные коэффициенты не сформировались, а, значит, и увеличения страховых пенсий в августе 2026 года не будет», — подчеркнул Балынин.
Экономист пояснил, что у каждого сумма увеличения будет индивидуальной. Однако существует верхняя планка, которая в этом году заметно подросла.
«С учётом максимально учитываемого числа индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) в количестве 3, и текущей стоимости одного в 156,76 рубля, сумма августовского увеличения составит до 470,28 рубля. Годом ранее такая величина была равна 437,07 рубля, то есть в 2026 году сумма максимального увеличения будет примерно на 33 рубля выше прошлогоднего», — подсчитал Балынин.
Эксперт привел конкретный пример: если в июле пенсионер получал 29 709,51 рубля, а размер беззаявительной корректировки будет максимальным, то в августе выплата составит уже 30 179,79 рубля.
«Никакие заявления для проведения данной корректировки традиционно не потребуется подавать, все данные у Социального фонда России есть, повышение пройдёт автоматически», — заверил он.
Вторая категория — это те, кому в июле исполнилось 80 лет. Для них предусмотрен двойной рост фиксированной выплаты и добавление надбавки за уход.
«Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости с 1 января 2026 года составляет 9 584,69 рубля, надбавка за уход — 1 413,86 рубля», — пояснил Балынин, добавив, что увеличение пройдет автоматически.
Третья группа — получатели профессиональных доплат: члены летных экипажей гражданской авиации и работники угольной промышленности. Эксперт напомнил, что доплаты летчикам назначаются при выслуге не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин (при увольнении по здоровью норма снижается на 5 лет), а горнякам — при полной занятости на добыче угля и сланца не менее 25 лет.
«Для отдельных работников, например, горнорабочих очистного забоя, проходчиков, минимальный период занятости для получения доплаты сокращён до 20 лет. Непосредственно суммы увеличения будут индивидуальны. Например, оно будет произведено в том случае, если у получателей были неучтённые данные, и они подали соответствующее заявление во 2 квартале 2026 года», — пояснил экономист.
Наконец, четвертая категория — получатели накопительных пенсий и срочных пенсионных выплат.
«Повышение накопительных пенсий Социальным фондом России в этом году будет осуществлено на 17,3%, что более чем в 3 раза превышает уровень инфляции (по итогам прошлого года она составила 5,6%). Считаю важным отметить, что в прошлом году увеличение производилось на 10,98%, то есть в этом году процент индексации более чем в 1,5 раза выше», — резюмировал Балынин.