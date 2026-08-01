В России выросла максимальная ставка по рублевым вкладам: подробности

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках России в третьей декаде июля увеличилась до 12,85% годовых. Это следует из материалов ЦБ РФ.
Для сравнения, в первой декаде июля максимальная процентная ставка по рублевым вкладам составляла 12,79%, а во второй показатель вырос до 12,83% годовых.
При расчете Банк России учитывает максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту, без учета предложений с дополнительными условиями, капитализацией процентов и комбинированными инвестиционными продуктами.
Ранее Центробанк России снизил ключевую ставку до 14%. С апреля 2025 года Банк постепенно начал ее снижать. В тот момент ставка составляла 21%. К июлю 2026 года она снизилась на семь процентных пункта.
Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что исключить абсолютно все риски повышения ключевой ставки в будущем невозможно. Однако, по ее словам, оснований для превентивного повышения ставки в текущих условиях не существует.
Набиуллина добавила, что политика Центрального Банка РФ направлена на то, чтобы ставки снижались быстрее. Как она подчеркнула, стремление регулятора заключается в том, чтобы сделать рыночную ипотеку более доступной более широкому кругу людей.
Глава Банка России сообщила, что рост цен на топливо в стране уже начинает влиять на стоимость других товаров и услуг. По ее словам, бензин — важный товар-маркер. Он занимает значительную долю в покупках населения и в издержках компаний.
Как писал KP.RU, годовая инфляция в России по итогам 2026 года может составить 6−7%. Ключевым фактором, повлиявшим на пересмотр прогноза, стал значительный рост цен на топливо.
Напомним, что Россия заняла второе место в мире по темпам роста благосостояния населения за последние пять лет. В период с 2020 по 2025 год благосостояние на одного жителя страны увеличилось на 37%. Более высокие темпы роста зафиксированы только в Южной Корее.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что экономика России за последние три года выросла на 10%. И это происходит в период беспрецедентных санкций, вводимых Западом.