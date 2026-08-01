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Химические гиганты под угрозой: Рейн мелеет второй раз за восемь лет

Уровень воды в Рейне приближается к минимальной отметке за последние восемь лет из-за аномальной жары и устойчивой засухи на европейском континенте.

Уровень воды в Рейне приближается к минимальной отметке за последние восемь лет из-за аномальной жары и устойчивой засухи на европейском континенте. Как пишет Financial Times, обмеление критической транспортной артерии ударит по немецкой экономике: по оценкам экспертов, падение глубины фарватера способно сократить рост валового внутреннего продукта ФРГ на 0,1−0,2%.

Согласно данным издания, на участке между Майнцем и Кобленцем судоходное русло сейчас имеет глубину всего 1,25 м. При этом синоптики не прогнозируют скорого окончания жары, что означает дальнейшее падение уровня воды. В сложившихся условиях судовладельцы либо вовсе отказываются от прохода по реке, либо вынуждены сокращать загрузку судов, что ведет к удорожанию логистики.

Особенно чувствительно это сказывается на промышленных гигантах, чьи производства расположены на берегах Рейна. В зоне риска — крупнейшие химические концерны Германии, включая BASF, Covestro и Evonik. Предыдущий кризисный сезон 2018 года, когда река также сильно обмелела, стоил только BASF €250 млн операционной прибыли из-за вынужденного снижения объемов выпуска продукции.

Проблемы с водоснабжением фиксируются и в других европейских странах. Так, в Румынии из-за критического обмеления Дуная власти были вынуждены приостановить работу одного из двух энергоблоков АЭС Чернаводэ, где речная вода используется для охлаждения систем. Местных жителей призвали экономить электроэнергию.

Ранее мы писали: В Сербии из-за обмеления Дуная со дна поднялись затопленные корабли.

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