Химические гиганты под угрозой: Рейн мелеет второй раз за восемь лет

Согласно данным издания, на участке между Майнцем и Кобленцем судоходное русло сейчас имеет глубину всего 1,25 м. При этом синоптики не прогнозируют скорого окончания жары, что означает дальнейшее падение уровня воды. В сложившихся условиях судовладельцы либо вовсе отказываются от прохода по реке, либо вынуждены сокращать загрузку судов, что ведет к удорожанию логистики.