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NYT узнала, что глава ФРС хочет сократить число заседаний по процентной ставке

По информации издания, это решение может стать крупнейшим изменением в работе Федеральной резервной системы за последние годы.

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, Кевин Уорш изучает возможность сократить число заседаний, на которых принимаются решения по базовой процентной ставке. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Как отмечается, это может стать крупнейшим изменением в работе ФРС за последние годы. Сейчас заседания, на которых голосуют по ставке, проходят восемь раз в год, но Уорш хочет изменить частоту встреч.

По оценке издания, такой шаг означал бы отказ от многолетней практики и снизил бы способность ФРС оперативно реагировать на изменение инфляции и ситуацию на рынке труда.

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