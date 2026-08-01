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Демешин сообщил о заключении контрактов на МС-21 и SJ-100 на 2027−2028 годы

Губернатор Хабаровского края считает, что регионам нужны современные самолеты для местных авиаперевозок.

ХАБАРОВСК, 1 августа. /ТАСС/. Контракты на самолеты МС-21 и SJ-100, которые планируется произвести в 2027—2028 годах, уже заключены. Об этом сообщил журналистам губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

«У нас востребованы конструкторские бюро. Мы действительно воплощаем в жизнь проекты МС-21, SJ-100, и у нас уже контрактами выкуплены суда, которые мы произведем в 2027—2028 годах. Поэтому нам надо увеличивать линейки», — сказал Демешин.

По его словам, особое внимание необходимо уделить развитию малой авиации. Губернатор отметил, что регионам нужны современные самолеты для местных авиаперевозок, а также новые инженерные решения, которые позволят заменить устаревшие воздушные суда.