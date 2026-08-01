Китайцы начали строить технопарк на Большом Уссурийском

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил, что китайская сторона уже приступила к возведению объектов инфраструктуры, в том числе технологического назначения, на острове Большой Уссурийский, расположенном на реке Амур. Об этом глава региона заявил в беседе с журналистами.
По словам Демешина, на острове, помимо ранее анонсированных пограничного перехода и парка Дружбы народов, запланировано строительство технопарка. Губернатор отметил, что на данный момент уже возведена насыпь под будущий погранпереход. Он также выразил уверенность, что освоение территории даст мультипликативный экономический эффект для региона.
Напомним, концепция совместного освоения Большого Уссурийского была подписана в мае 2024 года в Пекине в присутствии лидеров двух стран — Владимира Путина и Си Цзиньпина.
Ранее мы писали: Демешин: нехватка судов сдерживает круизы и грузоперевозки на Амуре.
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