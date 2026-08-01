Китайцы начали строить технопарк на Большом Уссурийском

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил, что китайская сторона уже приступила к возведению объектов инфраструктуры, в том числе технологического назначения, на острове Большой Уссурийский, расположенном на реке Амур. Об этом глава региона заявил в беседе с журналистами.