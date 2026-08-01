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Башкирия продала в Индию продукции АПК на 63 млн долларов

Более трети всего экспорта агропромышленного комплекса Башкирии приходится на Индию, сообщили в минсельхозе РБ.

Источник: РСХН по РБ | МАХ

К 26 июля реализовано продукции на $63 млн, это лучший показатель в денежном объёме. 63% отгрузок в Индию приходится на масложировую продукцию — растительные масла, шроты и жмыхи.

В целом аграрные предприятия республики экспортируют свою продукцию в 25 стран мира. Ключевыми партнёрами являются Индия, Казахстан, Узбекистан, Китай, Азербайджан.

Расширение географии поставок продукции АПК является целью нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». К 2030 году необходимо увеличить объёмы поставок сельхозпродукции за рубеж в 1,5−2 раза к уровню 2021 года.