Россиянам рассказали, как законно продавать домашнюю еду

«Самозанятый повар или кондитер, как и другие плательщики налога на профессиональный доход, обязан формировать чек в приложении “Мой налог” и передавать его покупателю. Это документ, который фиксирует полученный доход, передает сведения в налоговую службу и подтверждает расчет. Доход самозанятого не должен превышать 2,4 млн рублей в год. Если планируется больше, потребуется регистрация ИП и смена налогового режима, например на УСН», — пояснил он.