Россиянам рассказали, как законно продавать домашнюю еду

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Россияне, которые хотят законно продавать приготовленную самостоятельно домашнюю еду, могут сделать это в статусе самозанятого, однако для реализации через магазины, кафе или маркетплейсы потребуется регистрация ИП и оформление документации. Об этом ТАСС рассказал член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.
«Спрос на домашнюю кухню есть всегда, и оно понятно: граждане активно покупают готовые блюда, мед, десерты и другие продукты у надежных производителей. Главное — готовить качественно и придерживаться определенных правил. Для продажи еды, приготовленной в домашних условиях, требования к документам зависят от статуса изготовителя, способа реализации продукции и ее вида. В основном у продавца статус самозанятого», — отметил юрист.
Он обратил внимание, что закон не запрещает самозанятым продавать продукты собственного производства. «В приложении “Мой налог” в категории “Общественное питание” можно найти такие виды деятельности, как кондитер и повар, — сказал эксперт. — Самозанятым не нужно проходить медосмотры и оформлять медкнижки, соблюдать ГОСТы или технические условия, подтверждать сертификацию продукции при онлайн-продажах через соцсети».
Однако, продолжил Машаров, если самозанятый хочет сбыть свою продукцию в магазин, кафе или через маркетплейс, то понадобится декларация соответствия Техрегламенту ТС «О безопасности пищевой продукции». «Но выдают декларации только ИП и юрлицам. Поэтому в этом случае придется оформить ИП», — констатировал член Общественной палаты.
Санитарные правила.
По общим требованиям, подчеркнул Машаров, вся продукция должна быть свежей и безопасной. Если покупатель отравится, придется вернуть деньги, оплатить лечение и моральный вред.
Дома самозанятый может работать без санитарных документов, соблюдая обычные правила для жилых помещений. Работа в арендованном торговом помещении регулируется законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и профильными СанПиНами.
Самозанятым нельзя производить подакцизные товары и продукцию, требующую обязательной маркировки (это, например, молочные продукты, газировка, красная икра).
Поэтому, отметил юрист, необходимо следить за правовыми новостями. К примеру, в системе «Честный знак» проведен эксперимент по маркировке меда в потребительской упаковке. «Когда маркировка станет обязательной, самозанятые не смогут торговать медом», — пояснил он.
Машаров также рассказал, как декларировать доход самозанятым, продающим домашнюю еду.
«Самозанятый повар или кондитер, как и другие плательщики налога на профессиональный доход, обязан формировать чек в приложении “Мой налог” и передавать его покупателю. Это документ, который фиксирует полученный доход, передает сведения в налоговую службу и подтверждает расчет. Доход самозанятого не должен превышать 2,4 млн рублей в год. Если планируется больше, потребуется регистрация ИП и смена налогового режима, например на УСН», — пояснил он.