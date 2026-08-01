В МИД РФ отметили интерес Индии к сотрудничеству с уральскими металлургами

В январе в Екатеринбурге начало работу генеральное консульство Индии. «Мы заметили его присутствие по тому количеству мероприятий, в котором его сотрудники участвуют, и приглашениям, которые регулярно поступают в наш адрес. Кроме того, осенью будет запущен прямой регулярный авиарейс из Екатеринбурга в Дели», — добавил Харлов.