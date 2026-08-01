В МИД РФ отметили интерес Индии к сотрудничеству с уральскими металлургами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Металлургические предприятия Индии проявляют интерес к сотрудничеству с уральскими коллегами для модернизации собственного производства. Это показал недавний визит на одно из индийских предприятий делегации из Челябинской области, рассказал ТАСС представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов.
«Недавно представители Челябинской области принимали участие в модернизации металлургического производства на одном из предприятий Индии. Если посмотреть рейтинг стран, то Индия входит в десятку стран по уровню и объему производства станкостроительного оборудования, и все прекрасно знают, что фарм-технологии в Индии на достаточно высоком уровне», — отметил он.
В январе в Екатеринбурге начало работу генеральное консульство Индии. «Мы заметили его присутствие по тому количеству мероприятий, в котором его сотрудники участвуют, и приглашениям, которые регулярно поступают в наш адрес. Кроме того, осенью будет запущен прямой регулярный авиарейс из Екатеринбурга в Дели», — добавил Харлов.