В Минкоммерции заявили, что санкции США против компаний КНР не имеют оснований

Американская администрация обвиняет правительство Китая в серьезных нарушениях прав человека и геноциде в СУАР. Пекин категорически отвергает такие выводы. 23 декабря 2021 года в США вступил в силу закон, который предусматривает введение ограничений на импорт товаров из СУАР, а также санкции в отношении физических лиц и организаций, несущих, по утверждению американского правительства, ответственность за якобы имеющее место использование «принудительного труда» в этом регионе Китая. В июне 2022 года Служба таможенного и пограничного контроля Соединенных Штатов приступила к применению этих мер.