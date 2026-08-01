В Минкоммерции заявили, что санкции США против компаний КНР не имеют оснований

ПЕКИН, 1 августа. /ТАСС/. Ограничения, введенные Соединенными Штатами в отношении китайских компаний из-за якобы принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), не имеют под собой фактических оснований. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства коммерции КНР.
«Действия США лишены каких-либо фактических оснований. Неоднократно ссылаясь на вопросы “прав человека” и “принудительного труда” для произвольного введения односторонних санкций против китайских предприятий на базе собственного законодательства, США прибегают к методам экономического принуждения. Эти меры наносят серьезный ущерб законным правам и интересам соответствующих компаний и подрывают стабильность глобальных производственно-сбытовых цепочек», — говорится в заявлении китайского ведомства.
В ведомстве призвали американскую сторону «немедленно прекратить очернять ситуацию в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, перестать спекулировать на теме “принудительного труда” и остановить необоснованное давление на китайские предприятия», а также заявили о готовности «принять необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов своих компаний».
Американская администрация обвиняет правительство Китая в серьезных нарушениях прав человека и геноциде в СУАР. Пекин категорически отвергает такие выводы. 23 декабря 2021 года в США вступил в силу закон, который предусматривает введение ограничений на импорт товаров из СУАР, а также санкции в отношении физических лиц и организаций, несущих, по утверждению американского правительства, ответственность за якобы имеющее место использование «принудительного труда» в этом регионе Китая. В июне 2022 года Служба таможенного и пограничного контроля Соединенных Штатов приступила к применению этих мер.
Находящийся на северо-западе Китая СУАР населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств КНР — уйгурами, большинство которых исповедует ислам. По информации китайских властей, в этом регионе действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.