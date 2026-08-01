Россия нарастила экспорт ячменя в Киргизию в 281 раз

Согласно приведенным данным, с января по май республика получила от РФ 14 053,7 тонны ячменя стоимостью $2,76 млн, что в 281 раз превышает прошлогодний показатель — 50 тонн на $9,8 тыс. При этом Россия является вторым поставщиком этого злака в Киргизию после Казахстана, который в свою очередь за год нарастил экспорт в 286 раз — с 52,8 тонны на $4,1 тыс. до 15 097,4 тонны на $2,87 млн.