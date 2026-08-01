Россия нарастила экспорт ячменя в Киргизию в 281 раз

БИШКЕК, 1 августа. /ТАСС/. Поставки ячменя из России в Киргизию в январе — мае увеличились более чем в 280 раз в сравнении с аналогичным периодом 2025 года. Это следует из бюллетеня Национального статистического комитета Киргизии, с которым ознакомился ТАСС.
Согласно приведенным данным, с января по май республика получила от РФ 14 053,7 тонны ячменя стоимостью $2,76 млн, что в 281 раз превышает прошлогодний показатель — 50 тонн на $9,8 тыс. При этом Россия является вторым поставщиком этого злака в Киргизию после Казахстана, который в свою очередь за год нарастил экспорт в 286 раз — с 52,8 тонны на $4,1 тыс. до 15 097,4 тонны на $2,87 млн.
Всего стоимость российских поставок в Киргизию с января по май составила $1,39 млрд, а удельный вес РФ в общем объеме импорта республики за этот период достиг 25,8%.