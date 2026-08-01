Средняя максимальная ставка по вкладам в банках РФ выросла до 12,85%: ЦБ предоставил отчет

В России возросла средняя максимальная процентная ставка по вкладам. Это следует из данных десяти банков страны. Ставка выросла в сравнении с прошлым периодом и составила 12,85%. Об этом свидетельствует отчет Центробанка, опубликованный на его сайте.
Для анализа взяты крупнейшие банки страны. На них приходится наибольший объем депозитов. Так, согласно приведенным данным, в первой декаде июля процентная ставка составляла 12,79% годовых. Во втором периоде она поднялась до 12,83%. Далее значение росло до 12,85%.
ЦБ использовал для мониторинга данные Сбера, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка ДОМ.РФ, Московского кредитного банка, Т-банка, ПСБ и Совкомбанка. Они предоставляют самый крупный объем депозитов.
При определении максимальной ставки учитываются данные по вкладам, доступным любому клиенту. Центробанк не учитывал значения с капитализацией процентов по вкладу. Кроме того, Банк России не рассматривал вклады с дополнительными условиями. В расчет также не берутся вклады, срок которых разделен на периоды с разными значениями ставок.
В пятницу, 24 июля, прошло заседание совета директоров Центробанка по денежно-кредитной политике. В ЦБ решали, как изменить ключевую ставку. Кроме того, эксперты обновили прогноз ключевых экономических показателей. Они включают инфляцию, ставку, ВВП, импорт и экспорт. Девять заседаний подряд Центробанк понижал ключевую ставку. В итоге с 21% годовых она снизилась до 14,25%. Десятое заседание не стало исключением. ЦБ вновь снизил ключевую ставку. Теперь значение равняется 14%.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина уведомила, что политика Банка РФ направлена на более доступные ипотеки. По ее словам, регулятор делает все возможное для снижения ставки. Этот эффект даст возможность рыночным ставкам снижаться быстрее, объяснила Эльвира Набиуллина. Ипотека должна быть впоследствии более доступной, указала она.
В России между тем поставлен рекорд по объему ипотечных кредитов. Задолженность граждан достигла 24,15 триллиона рублей. За год показатель вырос на 9,5 процента.
В частности, объем ипотечных кредитов растет из-за увеличения срока погашения долгов.