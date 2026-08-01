Средняя максимальная ставка по вкладам в банках РФ выросла до 12,85%: ЦБ предоставил отчет

При определении максимальной ставки учитываются данные по вкладам, доступным любому клиенту. Центробанк не учитывал значения с капитализацией процентов по вкладу. Кроме того, Банк России не рассматривал вклады с дополнительными условиями. В расчет также не берутся вклады, срок которых разделен на периоды с разными значениями ставок.