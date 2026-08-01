В 8 аэропортах РФ введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Сразу 8 аэропортов России утром 1 августа приостановили прием и отправку самолетов. Об этом Росавиация сообщила около семи утра в субботу.
В списке «закрытых» оказались воздушные гавани Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Самары, Саратова и Чебоксар.
В ведомстве напомнили, что временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности пассажирских перевозок.
Добавим, что спустя 8 минут аэропорт Саратова возобновил работу.
В остальных же авиагаванях возможны задержки рейсов. Пассажирам следует заранее уточнять информацию о предстоящем полете на сайте перевозчика или сверять данные с онлайн-табло аэропорта.