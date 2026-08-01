В Омске власти не смогли продать знаменитую «шайбу» на Жукова

В 2016 году городские власти заключили соглашение с компанией «УК Промсвязь» о достройке объекта, но работы так и не начались. В 2019 году договор расторгли, а в 2021 году по решению суда мэрия изъяла объект незавершенного строительства для последующей продажи на публичных торгах. Однако реализовать его до сих пор не удалось.