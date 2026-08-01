В Омске власти не смогли продать знаменитую «шайбу» на Жукова

В Омске не удалось продать знаменитую «шайбу» на пересечении Жукова и Масленникова. Аукцион признали несостоявшимся, поскольку на участие в нем не поступило ни одной заявки.
Как следует из протокола конкурсной комиссии, опубликованного на платформе ГИС Торги, объект со степенью готовности 16% выставлялся на продажу за 390,15 млн рублей. Несмотря на снижение начальной цены, покупателей найти не удалось.
Это уже не первая попытка реализовать долгострой. Осенью 2025 года его выставляли на торги за 540 млн рублей, а весной 2026 года — за 459 млн рублей. Таким образом, за это время начальная стоимость объекта снизилась почти на 150 млн рублей, сообщает «РБК Омск».
История недостроя началась еще в 2001 году, когда торгово-промышленная фирма «Рубин» получила в аренду земельный участок площадью 1,69 гектара для строительства многоэтажного гаража практически круглой формы. Позже проект изменили, решив возвести на этом месте торгово-развлекательный комплекс. Однако строительство остановилось на стадии готовности 16%.
В 2016 году городские власти заключили соглашение с компанией «УК Промсвязь» о достройке объекта, но работы так и не начались. В 2019 году договор расторгли, а в 2021 году по решению суда мэрия изъяла объект незавершенного строительства для последующей продажи на публичных торгах. Однако реализовать его до сих пор не удалось.