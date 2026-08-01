Жители Новосибирской области смогут вложиться в благоустройство парков

Объём первого выпуска составит 200 млн рублей, а срок обращения ценных бумаг — два года. Номинальная стоимость одной облигации установлена в размере 1 000 рублей. Средства, которые регион получит от размещения, планируют направить на благоустройство парковых зон Новосибирска.