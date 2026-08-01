Жители Новосибирской области смогут вложиться в благоустройство парков

Жители Новосибирской области смогут принять участие в финансировании региональных проектов. Во второй половине августа область впервые разместит «народные облигации» на финансовой онлайн-платформе Московской биржи.
Объём первого выпуска составит 200 млн рублей, а срок обращения ценных бумаг — два года. Номинальная стоимость одной облигации установлена в размере 1 000 рублей. Средства, которые регион получит от размещения, планируют направить на благоустройство парковых зон Новосибирска.
Подготовка к выпуску облигаций продолжалась несколько месяцев. Генеральные условия эмиссии правительство Новосибирской области утвердило постановлением в конце мая. В конце июня региональный минфин своим приказом утвердил условия выпуска, которые впоследствии зарегистрировали в Министерстве финансов России.
«Дебютный выпуск народных облигаций Новосибирской области создан специально для тех, кто хочет видеть конкретные результаты своих инвестиций в облике родных улиц, парков и социальных объектов», — сказал заместитель председателя правительства — министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко.
По его словам, Новосибирская область имеет около 30 лет опыта выпуска государственных ценных бумаг.