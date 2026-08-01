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Финансирование науки выросло более чем вдвое в Казахстан

Астана. 1 августа. КазТАГ — Внутренние затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в Казахстане с 2023 года выросли более чем в два раза, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«С 2023 года внутренние затраты на НИОКР выросли более чем в два раза — со Т121,5 млрд до Т260 млрд к 2026 году», — говорится в сообщении в субботу.

По данным правительства, увеличение финансирования позволило расширить тематику исследований, обновить материально-техническую базу научных организаций, поддержать перспективные разработки и создать условия для внедрения отечественных технологий в производство.

Как отмечается, в 2025 году численность специалистов, занятых исследованиями и разработками, достигла 28 374 человек, увеличившись почти на треть по сравнению с показателем четырехлетней давности. При этом около половины научного сообщества составляют молодые ученые.

В обзоре также сообщается, что в стране реализуется 241 инновационный проект, а свыше 30 отечественных разработок уже вышли на международные рынки.

Кроме того, за последние пять лет количество государственных образовательных грантов увеличилось почти на 30 тыс. и в 2025—2026 учебном году достигло 93 232. В Казахстане также работают филиалы 32 зарубежных университетов, а в рейтинге QS World University Rankings 2026 представлены 20 казахстанских вузов.