Финансирование науки выросло более чем вдвое в Казахстан

Кроме того, за последние пять лет количество государственных образовательных грантов увеличилось почти на 30 тыс. и в 2025—2026 учебном году достигло 93 232. В Казахстане также работают филиалы 32 зарубежных университетов, а в рейтинге QS World University Rankings 2026 представлены 20 казахстанских вузов.