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Минэнерго Казахстана опровергло сообщения о возможной полной остановке КТК

АСТАНА, 1 авг — Sputnik. Министерство энергетики Казахстана опровергло сообщения о возможной полной остановке КТК.

Источник: Sputnik.kz

Полная остановка работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) не рассматривается, сообщили в Министерстве энергетики Казахстана.

«Относительно работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) Министерство энергетики РК сообщает следующее. В отдельных СМИ появилась информация о возможной полной остановке работы КТК. Данный сценарий не рассматривается», — заявляет ведомство.

Также в министерстве сообщили, что с 31 июля КТК временно приостановил работу нефтепровода. При этом продолжается прием нефти от грузоотправителей и заполнение резервуарного парка.

С 1 августа объем приема нефти составляет 100 тыс. тонн в сутки. Дальнейшее наращивание объемов транспортировки будет зависеть от своевременной постановки танкеров под погрузку на морском терминале. Министерство энергетики находится в постоянном взаимодействии с КТК и грузоотправителями. Текущая ситуация находится на контроле", — говорится в сообщении.

Ранее компания Chevron заявила, что обсуждает с властями США и Казахстана гарантии работы КТК.

Сегодня КТК — главный экспортный маршрут Казахстана. По итогам 2025 года через него было экспортировано 64,8 млн тонн нефти из 78,7 млн тонн общего экспорта. Иными словами, более 80% всей экспортируемой казахстанской нефти проходит именно по системе КТК.

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