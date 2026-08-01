Минэнерго Казахстана опровергло сообщения о возможной полной остановке КТК

С 1 августа объем приема нефти составляет 100 тыс. тонн в сутки. Дальнейшее наращивание объемов транспортировки будет зависеть от своевременной постановки танкеров под погрузку на морском терминале. Министерство энергетики находится в постоянном взаимодействии с КТК и грузоотправителями. Текущая ситуация находится на контроле", — говорится в сообщении.