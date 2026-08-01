WB встретится с селлерами в наиболее пострадавших от атак регионах

Логистические комплексы Wildberries в Краснодаре и Невинномысске подверглись атакам беспилотников в ночь на 22 июля. На обоих объектах возникли пожары. В Краснодаре пострадали 10 человек, одна из пострадавших позднее скончалась в больнице. В Невинномысске ранения получили пять человек. Работа складских комплексов была временно приостановлена.