В Волгоградской области вновь ввели лимит на продажу автомобильного топлива

В настоящее время на АЗС «Лукойла» и «Газпрома» можно приобрести за одну транзакцию 40 литров бензина. На заправках «Лукойл» также временно введено ограничение на отпуск дизеля: в черте города — 60 литров, на трассе — 200 литров. На АЗС, принадлежащих компании «Газапром», таких ограничений нет.