В Волгоградской области вновь ввели лимит на продажу автомобильного топлива

Облпромторг и ТЭК доложил о ситуации на топливном рынке региона. В комитете сообщают, что компании, которые прежде отменили лимит на отпуск бензина и дизеля, вновь ввели ограничения.
В настоящее время на АЗС «Лукойла» и «Газпрома» можно приобрести за одну транзакцию 40 литров бензина. На заправках «Лукойл» также временно введено ограничение на отпуск дизеля: в черте города — 60 литров, на трассе — 200 литров. На АЗС, принадлежащих компании «Газапром», таких ограничений нет.
В областном комитете промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса уточняют, что такие меры предприняты в связи с «резко возросшим спросом» на автомобильное топливо.
Накануне волгоградцы делились кадрами с автозаправок города с огромными очередями.