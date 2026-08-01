Средняя сумма автокредита на новые машины на Кубани выросла до 1,98 млн рублей

В целом по России во втором квартале уровень одобрения заявок на автокредиты вырос до 77%, что на 3 процентных пункта выше показателя первого квартала и превышает уровень четвертого квартала 2025 года. Средний размер займа по стране составил 1,84 млн руб., стоимость приобретаемого автомобиля — 2,76 млн руб. Средняя ставка продолжила снижаться вслед за изменением ключевой ставки Банка России и приблизилась к отметке 10%.