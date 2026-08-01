Суд изъял у фирмы участок у стадиона для строительства развязки в Краснодаре

Земельный массив и расположенные на нём складские помещения принадлежали ООО «Коробейники». Власти приняли решение об изъятии ещё в 2023 году, но собственник не согласился с компенсацией. Компания признала требования иска. Сумма выплаты из бюджета составит 67,7 млн рублей.