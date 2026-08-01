Суд изъял у фирмы участок у стадиона для строительства развязки в Краснодаре

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск мэрии об изъятии земельного участка площадью 15 соток в районе стадиона «Кубань» для муниципальных нужд. На территории планируется строительство двухуровневой транспортной развязки, которая соединит улицы Володарского, Тихорецкую и Шевченко, пишет «Ъ-Кубань». Развязка должна будет разгрузить Северные мосты.
Земельный массив и расположенные на нём складские помещения принадлежали ООО «Коробейники». Власти приняли решение об изъятии ещё в 2023 году, но собственник не согласился с компенсацией. Компания признала требования иска. Сумма выплаты из бюджета составит 67,7 млн рублей.
Проект включает строительство двух путепроводов. Первый соединит улицу Тихорецкую с Володарского. Второй — съезд с Тихорецкой на Шевченко.
Завершить работы планируют весной 2028 года в рамках программы развития дорожной сети «25/35». К текущему моменту подрядчик уже приступил к возведению опор будущей магистрали.